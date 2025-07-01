Башкирия просит у Мишустина 20 млрд рублей на решение проблемы «Уфахимпрома»

Депутаты Курултая Башкирии направили председателю Правительства России Михаилу Мишустину обращение с просьбой выделить около 20 млрд руб. на решение экологической проблемы в северной промышленной зоне Уфы, где расположен бывший завод «Уфахимпром», сообщила пресс-служба регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Уфахимпром"

Фото: Артур Алакаев, Коммерсантъ "Уфахимпром"

Фото: Артур Алакаев, Коммерсантъ

«Свободных ресурсов в бюджете республики нет. Вопрос требует решения, тем более что проблемный объект расположен в зоне санитарной охраны крупнейшего водозабора Уфы»,— приводятся в пресс-релизе слова председателя Курултая Константина Толкачева.

Территория бывшего химзавода включена Минприроды России в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Депутаты просят включить ее в число участков, рекультивацией которых занимается Министерство природных ресурсов и экологии России либо подведомственные ему учреждения. Принятие соответствующего решения позволит предотвратить дальнейшее распространение загрязняющих веществ, снизить экологические риски для населения и улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, указано в документе.

В 1942–2004 годах «Уфахимпром» производил широкий спектр химической продукции. В 1990 году на предприятии произошла утечка фенола, что привело к загрязнению окружающей среды и питьевого водозабора Уфы. После закрытия предприятия рекультивации площадки не проводилась. На территории осталось около 400 тыс. тонн особо опасных токсичных веществ.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2019 году мэрия Уфы заключила контракт на разработку проекта ликвидации накопленного экологического вреда «Уфахимпром» с санкт-петербургской группой «Размах» за 25 млн руб. В 2020 году мэрия расторгла его из-за срыва сроков. Новый контракт так не был заключен.

В апреле 2022 года правительство Башкирии подписало соглашение с ФГУП «Федеральный экологический оператор» о сотрудничестве в части ликвидации объектов накопленного экологического вреда на территории республики.

В сентябре 2023 года Росприроднадзор вынес предостережение министерству экологии и природопользования Башкирии о необходимости разработки проектов рекультивации объектов накопленного вреда. По оценкам ФГУП «Федеральный экологический оператор» расходы на проектирование работ на территории «Уфахимпрома» составят 773,5 млн руб.

Майя Иванова