Минэнерго назвало индексацию тарифов на электроэнергию естественным процессом

Индексация тарифов на электроэнергию является «естественным и экономически обоснованным процессом», считает Минэнерго. Ведомство подчеркивает, что повышение надежности электросетевого комплекса требует постоянного финансирования.

С 1 января в России введены дифференцированные тарифы на электроэнергию. Размер платежей зависит от объема потребляемой энергии. Есть три диапазона: до 3900 кВт•ч (тариф ниже экономически обоснованного уровня), от 3901 до 6000 кВт•ч (часть потраченной энергии, превышающая объем первого диапазона, оплачивает по более высокому тарифу) и свыше 6000 кВт•ч.

В Минэнерго заявили, что предельные значения по диапазонам потребления рассчитали, исходя из экспертной оценки объема электроэнергии, необходимого для полного покрытия всех коммунально-бытовых нужд граждан. Ведомство утверждает, что от 90% до 98% потребителей укладываются в первый диапазон.

«Износ и старение сетевого оборудования приводят к значительным потерям электроэнергии при передаче,— сказано в пресс-релизе. — Что, в конечном счете, отражается на тарифе».

С 1 июля средний тариф на передачу электроэнергии для бизнеса превысит общероссийский предельный уровень в 11,6% в 45 регионах, для населения — в 53. Среди причин — необходимость возврата ранее неучтенной выручки и модернизация сетей.

Подробности — в материале «Ъ» «Регионы подкрутили счетчик».