Жителю Урала предъявлено обвинение в убийстве более чем 30-летней давности

В Свердловской области 57-летнему жителю предъявлено обвинение по п. "б" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений). Он обвиняется в совершении убийства, которое было совершено в Екатеринбурге в 1994 году, сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По версии следствия, утром 23 ноября 1994 года в подъезде дома на улице Войкова обвиняемый из огнестрельного пистолета «Тульский Токарева» (ТТ) несколько раз выстрелил в своего знакомого из-за малозначительного повода. Пострадавший скончался от полученных ран. Расследование длилось более трех десятилетий, в нем были задействованы сотрудники полиции, СКР и УФСБ: раскрыть преступление удалось благодаря анализу доказательств, допросу свидетелей, проведению проверки показаний на месте.

Фигуранта задержали в ночь на 5 июня 2025 года оперативники УМВД и УФСБ в районе Кольцовского тракта. Его также проверят на причастность к другим преступлениям. «В последние годы обвиняемый работал директором общества с ограниченной ответственностью в сфере аренды недвижимости и наверняка не подозревал, что с его участием будут проводиться процессуальные действия по уголовному делу об убийстве из далеких 90-х годов. Когда началась активная стадия разработки, гражданин, видимо, осознав, что на его след все-таки вышли, предпринял меры для того, чтобы скрыться от органов следствия, но уйти от ответственности ему не удалось»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в понедельник прокуратура Березовского (Свердловская область) передала в суд обвинительное заключение по делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), которое произошло 14 лет назад. Обвиняемый — ранее судимый 41-летний житель свердловского поселка Прищаново.

Ирина Пичурина