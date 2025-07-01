В Таганроге обломки БПЛА упали на многоэтажку и машины на парковке

В Таганроге после ночной атаки беспилотников зафиксированы повреждения в жилом секторе. Мэр города Светлана Камбулова сообщила, что БПЛА был сбит, но обломки упали на многоквартирный дом на улице 7-я Садовая.

«Повреждены стекла в доме. Пострадавших нет», — рассказала глава городской администрации в своем Telegram-канале. Она отметила, что на месте происшествия провела экстренное заседание комиссии по ЧС, созданы оперштаб и рабочая группа, которая займется оценкой повреждений.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что также «повреждения получили припаркованные рядом автомобили». Он рассказал, что, помимо Таганрога, силы ПВО минувшей ночью работали в Ростове-на-Дону и Новошахтинске, а также в Аксайском, Миллеровском, Мясниковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах. По предварительным данным, среди местных жителей пострадавших нет.