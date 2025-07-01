В Аше водитель «Нивы» сбил насмерть пятилетнего мальчика на пешеходном переходе

Госавтоинспекция Челябинской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб пятилетний мальчик. Ребенка и его мать на пешеходном переходе сбил пожилой водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба ГАИ региона.

ДТП случилось 30 июня в 11:13 на улице Советская в Аше. По предварительным данным, 67-летний водитель «Шевроле Нивы» совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 25-летюю горожанку и ее пятилетнего сына с травмами доставили в больницу, где ребенок скончался через несколько часов.

Водитель после наезда на пешеходов скрылся с места происшествия, но впоследствии был задержан. Прокуратура Челябинской области сообщила, что в отношении него следственные органы региона возбудили уголовное дело по п. «б ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как отмечает надзорное ведомство, водитель заявил, что не заметил, как наехал на пешеходов.