Перед Крымским мостом образовалась очередь из 800 машин

Перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани в очереди стоят 803 автомобиля. Об этом сказано в Telegram-канале с информацией о ситуации на мосту. Со стороны Керчи очереди нет.

Вчера на подъезде к Крымскому мосту скопилось почти 1,2 тыс. автомобилей. Затор со стороны Тамани начал формироваться около семи часов утра, со стороны Керчи — в десять часов. К вечеру количество машин сократилось почти в четыре раза. Этой ночью движение на мосту перекрывали на полтора часа, после чего снова начала образовываться пробка.