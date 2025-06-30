На подъезде к Крымскому мосту скопилось почти 1,2 тыс. автомобилей

В ожидании досмотра перед въездом на Крымский мост с обеих сторон в очереди ожидают 1195 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Затор со стороны Тамани начал формироваться около семи часов утра в понедельник, со стороны Керчи — в десять часов. В настоящее время в очереди на въезд на полуостров Крым ожидают 898 автомобилей, время, которое водителям и пассажирам придется провести в пробке,— около трех часов. Выезжающим из Крыма необходимо ожидать досмотра около часа, в очереди к автоподъезду со стороны Керчи стоят 297 транспортных средств.

29 июня максимальный размер затора на въезде на Крымский мост со стороны Тамани составил 890 транспортных средств, пик нагрузки на пункты досмотра пришелся на 15 часов. Со стороны Керчи в это время в очереди ожидали 185 автомобилей. После 15 часов пробка стала уменьшаться, к 23 часам воскресенья и в течение ночи на понедельник проезд по Крымскому мосту был свободным.

Анна Перова, Краснодар