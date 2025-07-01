На Ставрополье количество пострадавших от клещей начало сокращаться

На Ставрополье с начала 2025 года 255 человек обратились к медикам после укусов клещей, при этом количество пострадавших от паразитов начало снижаться. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в регионе зафиксировали 10 случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой. По два эпизода выявили в Александровском и Петровском округах. Единичные случаи болезни отмечены в Апанасенковском, Арзгирском, Красногвардейском, Ипатовском, Левокумском и Благодарненском округах.

Медики диагностировали 38 случаев клещевого боррелиоза. Больше всего заболевших — 19 человек — в Ставрополе. В Шпаковском округе выявили 4 случая инфекции. По три эпизода зарегистрированы в Железноводске, Ессентуках и Пятигорске. В Петровском округе заболели 2 человека. Единичные случаи отмечены в Кировском и Кочубеевском округах, а также в Кисловодске и Невинномысске.

У всех пациентов в медицинской истории есть указания на укусы клещей.

Валентина Любашенко