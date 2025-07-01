Газпром ограничит поставки газа в 14 округах Ставрополья

«Газпром межрегионгаз Ставрополь» ограничит поставки газа в 14 округах региона с июля по начало августа 2025 года из-за профилактических работ. Отключения затронут около 80 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Масштабные работы начнутся первого июля в Нефтекумском округе, где прекратят подачу ресурса в а. Новкус-Артезиан, Кок-Бас и Ямангой с 08:00 до 16:00. В последующие дни отключения коснутся с. Ачикулак, Кара-Тюбе и других населенных пунктов округа.

Наиболее продолжительные ограничения запланированы в Грачевском и Труновском округах — до 24 часов. В пос. Верхняя Кугульта, с. Кугульта и Тугулык газ отключат с 08:00 2 июля до 08:00 3 июля.

Крупные города также попадут под ограничения. В Изобильном и пос. Новоизобильный работы продлятся с 09:00 до 19:00 15 июля. Жители Благодарного останутся без газа с 07:00 22 июля до 07:00 23 июля.

Особенно масштабные отключения пройдут в Железноводском и Пятигорском округах 15 июля. Работы начнутся в 04:30 и продлятся до 19:00, затронув множество поселков и станиц, включая Иноземцево, Винсады, Этоку.

Завершатся профилактические мероприятия в конце июля — начале августа в Ипатовском округе, где ограничения коснутся с. Кевсала и нескольких хуторов.

Представители «Газпром межрегионгаз Ставрополь» приносят извинения за временные неудобства.

Валентина Любашенко