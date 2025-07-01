Омича оштрафовали за незаконную съемку праздника с дрона

В Омской области местного жителя привлекли к административной ответственности за несанкционированный запуск беспилотника. По ч. 2 ст. 11.4 (нарушение правил использования воздушного пространства) и ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов) его обязали выплатить штраф в 2 тыс. руб., сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в мае этого года омич запустил дрон над территорией Омска для съемки праздничного мероприятия. «Полеты квадрокоптера выполнялись без разрешений уполномоченного органа обслуживания»,— говорится в сообщении. Также БПЛА не был поставлен на учет в Росавиации.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре прошлого года жителя Новосибирска оштрафовали на 32 тыс. руб. за запуск беспилотника вблизи аэропорта в Омске.

Александра Стрелкова