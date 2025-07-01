На Ставрополье МЧС объявило штормовое предупреждение

МЧС объявило экстренное штормовое предупреждение в Ставропольском крае на первое июля из-за ожидаемого комплекса опасных метеоявлений с ветром до 25 м/с. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

«В течение суток первого июля 2025 года местами в Ставропольском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с»,— говорится в сообщении.

Ведомство предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона. Возможно подтопление низинных участков в населенных пунктах и на дорогах, увеличение числа автоаварий, повреждение линий связи и электропередачи, а также кровель, остекления зданий и других конструкций.

Кроме того, из-за непогоды могут пострадать посевы сельскохозяйственных культур.

Валентина Любашенко