В Ростовской области дроны атаковали восемь районов за ночь
Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили беспилотные летательные аппараты в восьми районах Ростовской области. Об этом в своем Тelegram - канале сообщил Юрий Слюсарь.
Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ
Дроны были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. В Таганроге в многоквартирном доме по улице 7-я Садовая площадка, 12 разбито несколько окон, повреждения получили припаркованные рядом автомобили.
На место происшествия выезжала глава Таганрога Светлана Камбулова. Информация об ущербе будет уточняться по итогам работы муниципальной комиссии.