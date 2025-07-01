В Ростовской области дроны атаковали восемь районов за ночь

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили беспилотные летательные аппараты в восьми районах Ростовской области. Об этом в своем Тelegram - канале сообщил Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Дроны были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. В Таганроге в многоквартирном доме по улице 7-я Садовая площадка, 12 разбито несколько окон, повреждения получили припаркованные рядом автомобили.

На место происшествия выезжала глава Таганрога Светлана Камбулова. Информация об ущербе будет уточняться по итогам работы муниципальной комиссии.

Валентина Любашенко