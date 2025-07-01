«Все больше винодельческих хозяйств и проектов активно принимают гостей»

Кубань рассчитывает увеличить поток агротуристов до 1,5 млн человек в 2025 году, в полтора раза больше, чем в прошлом году. Партнер архитектурного бюро T+T Architects Анастасия Абашева считает, что на Кубани, которая является лидером энотуризма в России, довольно много интересных с архитектурной и туристической точки зрения проектов.

Анастасия Абашева

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«Все больше людей в России хотят приобщиться к многогранной культуре виноделия в ее различных контекстах, а сама индустрия является великолепным аттрактором привлечения внимания потребителя. Речь идет одновременно о гастрономии, садово-парковой эстетике, ландшафтном искусстве, а также дизайне интерьеров, архитектуре и даже иллюстративном ремесле.

В последние годы на юге страны появляется все больше винодельческих хозяйств и проектов, которые Основные центры такого рода — Краснодарский край, Республика Крым и часть Волгоградской области.

На Кубани, которая является лидером энотуризма в России, можно найти целый ряд интересных и достаточно масштабных проектов. Они предлагают не только продукты виноделия, но и тематические программы отдыха, дополнительные сервисы и инфраструктуру. Есть и небольшие, но также крайне привлекательные для посещения винодельни. Многие из таких комплексов спроектированы по гравитационному типу, что делает их крайне занятными в архитектурном контексте и интеграции в ландшафт. Данные бренды чаще работают с малыми группами в частном порядке, а не на большой поток гостей. Стоит также упомянуть, что целый ряд таких объектов создан известными бюро.

Выбор формата возможного размещения гостей напрямую зависит от масштаба, концепции и географического положения проекта. Так, компактному частному хозяйству, расположенному на расстоянии нескольких часов пути от крупных городов, вовсе не обязательно обременять себя гостиничной инфраструктурой, а оптимальным решением станет организация трансфера или строительство уютного гостевого дома. Он может быть лаконичным, функциональным, созданным для комфортной ночевки. Ключевым станет качество отделки и эстетика, гармонирующая с атмосферой самой винодельни.

Альтернативный подход — создание небольшого, но атмосферного бутик-отеля. Такой формат позволяет предложить гостям эксклюзивный опыт: от авторского дизайна до уникальных сервисов и программ досуга, подчеркивающих особенность места.

В целом виноделие играет ключевую роль в развитии сразу нескольких важных сфер экономики региона: производственной, торговой, туристической и аграрной. Благодаря ему происходит вовлечение в оборот новых или недостаточно используемых земель, проводится качественная ландшафтная работа».