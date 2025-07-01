В Новосибирской области увеличили региональную выплату по контракту

Единовременная региональная разовая выплата при заключении контракта с Минобороны РФ увеличена в Новосибирской области. Теперь она составляет 1,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, речь идет о контрактах, которые будут заключены с 1 июля по 30 сентября 2025 года. Предыдущий раз сумма выплаты была увеличена в ноябре прошлого года, когда она достигла 1,1 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», за последнее время несколько сибирских регионов увеличили размер выплаты. Так, в конце июня в Кемеровской области — с 800 тыс. до 1,5 млн руб. Также, с 800 тыс. до 1,5 млн руб. выросла в мае сумма выплаты в Алтайском крае. Красноярский край увеличил в июне разовую единовременную выплату с 400 тыс. до 1 млн руб.

Валерий Лавский