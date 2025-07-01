Коммунисты выдвинули кандидата в мэры Черногорска

КПРФ выдвинула на пост мэра Черногорска Елену Гопину. О решении конференции регионального отделения (РО) партии в республике Хакасия сообщил его Telegram-канал.

«Впереди предстоит большая работа по сбору и подаче документов, дальше — предвыборная кампания»,— сообщила госпожа Гопина о своих планах. Ее должность в сообщении РО КПРФ не указывается.

Выборы мэра второго по численности населения региона Черногорска состоятся в сентябре этого года. Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам электронного предварительного голосования «Единая Россия» выдвинула кандидатом предпринимателя Вячеслава Финогенова. Директор МП «Бытсервис», депутат горсовета Руслан Попович, занявший на праймериз второе место, заявлял о намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Выдвижение кандидатов в мэры завершится 15 июля. Самовыдвиженцам и кандидатам от партий, не освобожденных от сбора подписей, предстоит собрать в свою поддержку подписи не менее 264 избирателей.

Валерий Лавский