С праймериз не поспоришь

Руководство регионального отделения «Единой России» (РО ЕР) в Республике Хакасия утвердило в качестве партийного кандидата на пост мэра Черногорска Вячеслава Финогенова. Предприниматель победил на праймериз, но политсовет городской организации единороссов отказался поддержать его, указав, в частности, на предыдущее сотрудничество господина Финогенова с «Новыми людьми» и КПРФ. Его основной соперник на праймериз Руслан Попович объявил о выходе из партии и намерении бороться за пост мэра в качестве самовыдвиженца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В руководстве регионального отделения «Единой России» решили, кто должен занять место кандидата от партии на выборах главы Черногорска

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В руководстве регионального отделения «Единой России» решили, кто должен занять место кандидата от партии на выборах главы Черногорска

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Президиум РО ЕР в Республике Хакасия официально подвел итоги электронного предварительного голосования (ЭПГ) по выдвижению партийного кандидата на пост мэра Черногорска. «На предстоящей конференции… регионального отделения, которая состоится 2 июля, предстоит принять решение о поддержке партией кандидатуры Вячеслава Финогенова на пост главы Черногорска»,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале реготделения.

Черногорск — второй по численности населения город Хакасии с населением более 75 тыс. человек. С 2009 года его возглавляет Василий Белоногов. В 2020-м он выиграл очередные выборы мэра в качестве кандидата от «Единой России». Тогда господин Белоногов набрал 28,2% голосов, опередив семерых конкурентов. В структуре ЕР Василий Белоногов является секретарем черногорского отделения и членом политсовета РО.

Выборы главы Черногорска в этом году станут крупнейшей в Хакасии электоральной кампанией. В мае РО ЕР провело праймериз по отбору партийного кандидата. Василий Белоногов на этот раз заявление на участие в ЭПГ подавать не стал. 18 июня в интервью ИА «Хакасия» он подтвердил, что больше баллотироваться в мэры не будет. В его отсутствии борьбу повели семеро претендентов. Победу одержал индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства и депутат черногорского горсовета Вячеслав Финогенов, набравший 567 голосов. В первую тройку вошли также его коллеги по муниципальному парламенту — директор МП «Бытсервис» Руслан Попович (420 голосов) и спикер горсовета Татьяна Грицаенко (269). В 2020 году Вячеслав Финогенов участвовал в выборах мэра в качестве самовыдвиженца и занял третье место.

26 мая РО ЕР назвало господина Финогенова победителем праймериз, а сам депутат пообещал «работать с полной отдачей, чтобы оправдать ваши (голосовавших на ЭПГ.— «Ъ») ожидания и реализовать все наши общие идеи и цели».

Вскоре состоялось заседание политсовета черногорского отделения партии. Его протокол опубликовал директор Фонда развития Республики Хакасия Александр Мяхар. Согласно документу, подлинность которого в реготделении не опровергали, участники заседания пришли к выводу, что общие итоги голосования не соответствуют результатам на отдельных участках. Кроме того, по словам одной из выступавших, Вячеслав Финогенов всегда «работал против партии», в 2021 году сотрудничал с «Новыми людьми», а в 2022-м — с КПРФ. В результате городской политсовет 19 голосами «за» и при одном воздержавшемся отказался поддерживать кандидатуру господина Финогенова и обратился в исполком РО ЕР с просьбой отменить итоги ЭПГ.

В пресс-службе РО ЕР отказались комментировать решение президиума. Вячеслав Финогенов пообещал это сделать позже.

По словам Василия Белоногова, ответившего на запрос «Ъ-Сибирь», городское отделение партии определит, согласится ли оно с решением президиума, или же на конференции регионального отделения его представители будут по-прежнему настаивать на другой кандидатуре.

Руслан Попович заявил, что выходит из ЕР. «Я не могу согласиться с политикой, которую поддерживает партия на предстоящих выборах. Меня беспокоит, что на выборы выносится кандидатура человека, который меняет партии. Это не соответствует моим принципам и убеждениям»,— объяснил он свое решение, добавив, что намерен пойти на выборы в качестве самовыдвиженца.

Валерий Лавский