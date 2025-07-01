«Краспромстрой» победил в конкурсе на возведение «Суриков-центра» в Красноярске

Управление капитального строительства подписало контракт на возведение культурного пространства «Суриков-центр» с ПСК «Краспромстрой». В ходе торгов компания предложила построить двухэтажное здание с цокольным этажом площадью около 2,3 тыс. кв. м за 401,1 млн руб. при начальной стоимости контракта — 484,5 млн руб., сообщили в мэрии Красноярска. По условиям договора подрядчик приступит к работам 1 августа.

По проекту «Суриков-центра», на цокольном этаже будет располагаться фойе, зал временных экспозиций, закрытое фондохранилище, типография, гардероб и технические помещения. На первом этаже будет выставочный зал основной экспозиции, вестибюль и кабинеты сотрудников, а на втором – терраса, кафе, библиотека и медиазал, холл, лекционный зал и мастерская.

«Суриков-центр» построят за музеем-усадьбой Василия Сурикова, рядом с домом №73 по ул. Марковского. «За основу архитектурно-художественного решения разработчики взяли сундук Василия Сурикова, где художник хранил свои эскизы. Для декоративного фасада будут использованы алюминиевые кассеты, прямые и выпуклые, они будут чередоваться в шахматном порядке и иметь разный наклон»,— рассказали в мэрии.

ПСК «Краспромстрой» должна завершить работы в течение двух лет, до 30 июня 2027 года. Объект будет реализован к 180-летию живописца и 400-летию города.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ПСК "Краспромстрой"» зарегистрировано в Красноярске в 2012 году. Единственный собственник — Павел Долгих. В 2024 году выручка компании составила 1,02 млрд руб., чистая прибыль — 4,6 млн руб.

Михаил Кичанов