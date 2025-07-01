Делегация военной академии КНДР отправилась в Россию

Делегация Военного университета имени Ким Ир Сена КНДР 30 июня отправилась в Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Делегацию возглавил военачальник Ким Гым Чхоль. Группу провожали в международном аэропорту Пхеньяна представители университета, офицеры Корейской народной армии и военный атташе посольства России Андрей Шутов.

В прошлый раз Ким Гым Чхоль посещал Россию в июле 2024 года.