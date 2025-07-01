Мосгорсуд огласит приговор экс-замминистру обороны Иванову по делу о растрате

Московский городской суд в 15:00 мск огласит приговор бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову. Об этом сообщила пресс-служба суда ТАСС.

Фигурантов обвиняют в растрате свыше 3,9 млрд руб. при закупке паромов для Керченской переправы и в выводе денег из банка «Интеркоммерц» организованной группой (ч. 4 ст. 160, п. «а», «б» ст. 174.1 УК РФ). В ходе прений прокурор попросил назначить Тимуру Иванову наказание в виде 14 лет 6 месяцев колонии общего режима, а бывшему руководителю компании «Оборонлогистика» Антону Филатову — 14 лет.

Кроме того, прокурор попросил конфисковать арестованные активы бывшего замминистра, оцениваемые в 2,5 млрд руб. Речь идет о земельных участках на Рублевке, целой коллекции автомобилей, а также средствах на банковских счетах.

Оба подсудимых вину не признали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тимура Иванова готовят к общему режиму».