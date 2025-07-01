Восемь оппозиционных партий Грузии объявили бойкот выборам

Восемь политических партий Грузии отказались от участия в органы местного самоуправления. Заявление представителей партий о бойкоте опубликовал телеканал 1TV.

Бойкот объявили партии: «Площадь Свободы», «Европейская Грузия», «Единое национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Ахали», «Гирчи — Больше свободы», «Дроа» и «Федералисты».

Партии заявили, что считают местные выборы легитимизацией незаконного режима, и пообещали продолжать сопротивление для ликвидации олигархической системы.

В мае 2024 года в Грузии начались массовые протесты из-за принятого закона об иностранных агентах. ЕС и США раскритиковали действия грузинских властей. Тогда правящая партия «Грузинская мечта» обвинила Запад в «финансировании революционного сценария в Грузии». Осенью протесты продолжились: причиной стала победа «Грузинской мечты» на парламентских выборах, которые оппозиция назвала сфальсифицированными.

О политике «Грузинской мечты» — в материале «Ъ» «Грузия перестает быть убежищем».