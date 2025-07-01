В Госдуме предложили сократить срок ожидания регистрации брака до 10 дней

Заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева предложила сократить минимальный срок между подачей заявления в ЗАГС и регистрацией брака. Соответствующее обращение направлено министру юстиции РФ Константину Чуйченко, документ есть в распоряжении «РИА Новости».

Госпожа Авксентьева предлагает изменить ст. 11 Семейного кодекса РФ, сократив обязательный период ожидания с нынешних 30 до 10 календарных дней. Депутат аргументирует инициативу тем, что месячный срок не всегда удобен для граждан и создает избыточную бюрократическую нагрузку. Она ссылается на опыт стран ЕАЭС, в частности Казахстана, где в 2022 году срок ожидания сократили с месяца до 15 дней.

По мнению депутата, международный опыт доказывает, что уменьшение периода ожидания делает процедуру доступнее, не снижая качества проверки документов. Госпожа Авксентьева уверена, что принятие поправки позволит россиянам быстрее реализовать свое право на вступление в брак, избежав длительных бюрократических задержек.

34% россиян, состоящих сейчас в романтических отношениях, не планируют переходить к следующему этапу и вступать в брак. А 89% из тех, кто состоит в браке или в незарегистрированных отношениях, не намерены в ближайший год заводить детей.

Подробнее — в материале «Ъ» «В отношениях обнаружили брак».