Бывших полицейских в Петербурге будут судить за взятку и превышение полномочий

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении полицейского и командира отделения взвода отдельной роты ППСП, которых обвиняют в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В начале марта этого года правоохранители безосновательно задержали на проспекте Энергетиков мужчину и, применяя к нему насилие, а также специальные средства, посадили в служебный автомобиль, где потребовали 20 тысяч рублей за непривлечение его к административной ответственности.

Петербуржец якобы находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек, опасаясь последствий, доехал с полицейскими до банкомата и снял указанную сумму.

По ходатайству следствия в отношении фигурантов дела избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге по подозрению во взяточничестве задержали действующего и бывшего сотрудников 66-го отдела полиции УМВД РФ по Красногвардейскому району.

Андрей Маркелов