В Петербурге полицейского и его бывшего коллегу задержали за взятки

В Петербурге действующего и бывшего сотрудников 66-го отдела полиции УМВД РФ по Красногвардейскому району Петербурга задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Как считает следствие, задержанные продавали информацию об иностранцах из ведомственных баз. Один из них, будучи оперативным дежурным, с марта 2022 года по январь 2024-го систематически получал взятки (как установили в органах, не менее 350 тыс. рублей) через посредника. Второй — также систематически получал плату за сведения аналогичного характера (не менее 40 тыс. руб.) — в период с марта 2022-го по август 2023-го, считают в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Во вторник, 24 июня, подозреваемые были задержаны. У них изъяли банковские карты, на которые, предположительно, поступали указанные средства. В данный момент расследуется уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). Фигурантам предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

«В отношении посредников уголовные дела выделены в отдельное производство, они объявлены в розыск»,— добавили в ГСУ СКР по Петербургу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге экс-полицейского приговорили к 6 годам условно за слив данных о мигрантах.

Дарья Астанина