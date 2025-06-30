Фирма из Астрахани хочет взыскать с УКСа 5 млн за работы трехлетней давности

Астраханское ООО «Элтонстрой» требует 5,5 млн руб. с управления капитального строительства (УКС) области за возведение трехэтажного 24-квартирного дома в селе Никольское Енотаевского района. Арбитражный суд региона принял к производству соответствующий иск 16 июня.

Причиной спора стала неоплата работ по госконтракту, заключенному 11 июля 2022 года, указано в картотеке. По данным «ЕИС Закупки», речь идет о тендере стоимостью 4,75 млн руб. УКС объявило аукцион в июне в связи с тем, что на ул. 1 Мая села Никольского требовалось достроить многоквартирный жилой дом, так как с предыдущим подрядчиком контракт был расторгнут. Конкурс выиграло ООО «Элтонстрой», не ставшее предлагать иную цену за завершение работ.

Согласно условиям, компания должна была сдать объект до 30 октября 2022 года. Но, как указано на «Госзакупках», фирма дважды нарушила сроки работ, за что получила штрафы на общую сумму 95,3 тыс. руб. Кроме того, отмечается, что «Элтонстрой» уличили в ненадлежащем исполнении обязательств по контракту, однако подробности не уточняются. За это подрядчику был выписан штраф в размере 5 тыс. руб.

Что касается иска компании к региональному УКС, детали в картотеке пока не указаны. Предварительное судебное заседание назначено на 18 июля.

ООО «Элтонстрой» зарегистрировано в Астрахани в январе 2008 года. Юрлицо специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Руководит компанией Александр Еременко. Учредителем «Элтонстрой» является Станислав Ульянов. Прошлый год компания завершила с 85-процентным ростом прибыли (21 млн руб.) при обороте 810 млн руб. (-24%). Среди основных заказчиков: УКС мэрии Астрахани (девять контрактов на 3,4 млрд руб.), УКС Астраханской области (пять контрактов на 2,7 млрд руб.), ППК «Единый заказчик» (три контракта на 2,15 млрд руб.) и ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» (один контракт на 1,095 млрд руб.).

Также известно, что ООО «Элтонстрой» строит Центр водных и гребных видов спорта в селе Яксатово Приволжского района. Компания заключила контракт на 2 млрд руб. с УКС Астраханской области. Сдать спорткомплекс планируют к концу 2026 года.

Нина Шевченко