Эрдоган: Турция примет следующий саммит НАТО

В 2026 году саммит НАТО пройдет в столице Турции. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров в Анкаре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Соответствующее решение, по словам господина Эрдогана было принято на саммите, прошедшем 24–25 июня в Гааге. «Мы примем лидеров альянса в нашей столице, Анкаре. Мы подготовим почву для принятия очень важных решений»,— сказал турецкий президент (цитата по ТАСС).

В результате саммита в Гааге страны НАТО договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Из них не менее 3,5% ВВП будет направлено на основные оборонные нужды. А еще до 1,5% ВВП будет выделяться на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций, укрепление оборонно-промышленной базы и другие цели.