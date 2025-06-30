В Азербайджане задержали сотрудницу видеоагентства Ruptly

В Азербайджане задержана редактор российского видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова, которая находилась там с частным визитом. Об этом редакция сообщила агентству «РИА Новости».

«Пребывая в Баку самостоятельно, Айтекин вызвалась и предложила свою помощь в освещении новостей об обысках. В районе 16:00 мск она была у здания Sputnik в Баку. Примерно в 16:20 сообщила, что сняла на телефон арест. Далее пропала со связи. Только что мать подтвердила задержание»,— сказано в сообщении Ruptly.

В сообщении уточняется, что госпожа Гусейнова доехала до офиса «Sputnik-Азербайджан» в Баку по просьбе видеогентства. Там она должна была снять с улицы проходящие в здании обыски. Также известно, что Айтекин Гусейнова имеет как российское, так и азербайджанское гражданство.

Сегодня в офисе «Sputnik-Азербайджан» прошли обыски, в ходе которых задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. МВД Азербайджана сообщало о ведении расследования по факту «незаконного финансирования». Также местные СМИ писали, что задержанные журналисты якобы действующие сотрудники ФСБ. Посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева вскоре вызвали в российский МИД из-за незаконного задержания российских журналистов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баку идет на обострение».