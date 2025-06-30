Стрельба из пистолета у Исаакия на «Алых парусах» довела до домашнего ареста

Двух молодых людей, обвиняемых в стрельбе из аэрозольного пистолета на Исаакиевской площади, отправили под домашний арест. Срок меры пресечения определен до 28 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Ходатайство следствия в отношении Семена Лискова и Давида Козлова рассмотрел Октябрьский районный суд. Парни стали фигурантам дела, возбужденного по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

По информации следствия, в ночь на 29 июня во время проведения праздника «Алые паруса» обвиняемые стреляли из предмета, схожего с пистолетом. В полиции ранее уточнили, что он был аэрозольным. Отмечается, что фигуранты действовали с целью «демонстрации превосходства над окружающими».

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по факту инцидента на Исаакиевской площади возбуждено уголовное дело. Фигуранты задержаны.

Татьяна Титаева