После стрельбы на Исаакиевский площади на «Алых парусах» возбудили уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело в отношении двух нарушителей общественного порядка, устроивших стрельбу из аэрозольного пистолета в центре Петербурга в ночь «Алых парусов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, дело расследуется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигурантов доставили в отдел полиции для разбирательства.

Напомним, что инцидент произошел около 01:00 29 июня на Исаакиевской площади. На месте были задержаны двое молодых людей в возрасте 18 и 20 лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В результате стрельбы никто не пострадал.

«Ъ-СПб» писал, что ранее в СМИ появилась информация о неизвестных, якобы стрелявших из сигнальной ракетницы по куполу Исаакиевского собора, однако позднее в полиции эти данные опровергли.

Андрей Цедрик