Жителя Кочубеевского округа приговорили к 10 годам за убийство супруги

В Кочубеевском округе суд приговорил 53-летнего жителя хутора Новородниковского к 10 годам колонии особого режима по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение смертельных травм). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Установлено, что в феврале 2025 года супруги употребляли алкоголь, когда между ними произошел конфликт, в ходе которого подсудимый нанес 48-летней жене удары в голову и тело. От одного из ударов пострадавшая упала и ударилась головой о деревянную тумбу – травмы оказались смертельными.

Константин Соловьев