Акции Robinhood выросли на 10% после запуска новых инструментов для криптоактивов

Популярная американская платформа для инвесторов Robinhood представила обновления, которые укрепят позиции компании на рынке цифровых активов. В числе прочего она запустила токены, позволяющие пользователям из Европы торговать акциями сотен американских компаний, а также ETF. Платформа уже запустила токены на акции таких публичных корпораций, как Nvidia, Apple и Microsoft. В будущем она планирует выпускать токены, привязанные к акциям популярных частных компаний, таких как OpenAI и SpaceX.

Robinhood будет выпускать токены совместно с криптовалютной компанией Arbitrum. Кроме того, платформа собирается развивать собственные технологии блокчейна. Robinhood также представила другие связанные с криптовалютами обновления, в частности возможность стейкинга в США. Как отмечают аналитики, новые инструменты Robinhood отражают общий рост интереса к токенизированным акциям, а само нынешнее обновление является самым крупным расширением деятельности платформы в сфере криптоактивов.

Акции Robinhood сегодня выросли на 10%.

Яна Рождественская