Стрелявших из газового пистолета на «Алых парусах» отправили под домашний арест

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест до 28 августа Семена Лискова и Давида Козлова, подозреваемых в стрельбе во время «Алых парусов». Это следует из сообщения объединенной пресс-службы петербургских судов в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба петербургских судов Фото: Пресс-служба петербургских судов

По версии следствия, не позднее 0:32 мск 29 июня на Исаакиевской площади фигуранты «с целью демонстрации превосходства над окружающими» стреляли в сторону Исаакиевского собора. Они проходят по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По данным городского издания «Фонтанка», Семен Лисков и Давид Козлов стреляли из аэрозольного пистолета «Пионер». Как сообщает портал, Давиду Козлову 18 лет. Его предполагаемому соучастнику Семену Лискову — 20, он обучается на первом курсе колледжа.