Роман Сафиуллин уступил в первом круге Wimbledon

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл в первом круге Wimbledon итальянцу Лусиано Дардери со счетом 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:2), 3:6, 1:6 за 3 часа 52 минуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isabel Infantes / Reuters Фото: Isabel Infantes / Reuters

Сафиуллин занимает 75-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Дардери — 59-е. За выход в третий круг турнира итальянец поборется с 461-й ракеткой мира — британцем Артуром Фери.

Ранее во второй круг Wimbledon не сумел выйти россиянин Даниил Медведев, занимающий девятое место в рейтинге ATP. Он уступил 64-й ракетке мира Бенжамену Бонзи.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема. Матчи проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд составляет 53,5 млн фунтов стерлингов. Финал в мужском одиночном разряде запланирован на 13 июля. В прошлом году победителем Wimbledon стал испанец Карлос Алькарас.

Таисия Орлова