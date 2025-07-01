Крым поменял «украинский» гимн на «российский»

Бывший сенатор от Крыма Ольга Ковитиди и поэт-песенник Илья Резник стали победителями конкурса на новый гимн Республики Крым. Об этом сообщил журналистам 30 июня первый зампред Госсовета (парламента) Крыма Сергей Цеков.

«Ковитиди написала музыку, Илья Резник написал слова»,— сообщил господин Цеков. Он также отметил, что, хотя «проект гимна» уже размещен на сайте Госсовета, он еще будет дорабатываться, а в сентябре на сессии парламента его представят уже официально.

Напомним, прежний гимн Крыма, написанный композитором Алемдаром Карамановым и поэтессой Ольгой Голубевой, был утвержден в 2000 году, когда полуостров входил в состав Украины, и, по мнению нынешних властей региона, морально устарел. В связи с этим в мае 2025 года в Госсовете был организован конкурс на лучший проект нового государственного гимна республики. Специальная комиссия отобрала 94 заявки, которые соответствовали главному условию конкурса: произведение должно отражать реалии 2014 года и жизни полуострова в составе России.

Александр Дремлюгин, Симферополь