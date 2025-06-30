Алексей Бобров прокомментировал иски прокуратуры к «Облкоммунэнерго»

Представитель акционеров «Корпорации СТС» (владеет АО «Облкоммунэнерго») Алексей Бобров на встрече с журналистами ответил на вопрос о «натиске» на компанию — прокуратура подала иски в арбитражный суд в отношении 19 муниципалитетов и АО «Облкоммунэнерго». Господин Бобров пояснил, что иски связаны исключительно с передачей собственности муниципалитета в субъект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Я к этому отношусь как к мифу о загробной жизни»,— заявил Алексей Бобров. Он сказал, что иск прокуратуры подан не к самой компании, а к муниципалитетам, которые передали арендованные «Облкоммунэнерго» сети региону. По словам господина Боброва, требования не предполагают прекращения аренды сетей компанией. «Это плод фантазии, богатое воображение или желаемое за действительное»,— добавил он.

Напомним, прокуратура обратилась в арбитражный суд в интересах регионального правительства с требованием признать недействительными сделки об отчуждении муниципального имущества, переданного в аренду «Облкоммунэнерго». Осуществление аренды ведомство считает незаконным. По утверждению прокуратуры, сети должны были быть переданы СТСО (системообразующей территориальной сетевой организации) — в Свердловской области это «Россети Урал». В свою очередь, компания и муниципалитеты утверждают, что арендованные «Облкоммунэнерго» сети не значились в перечне имущества, которое следовало передать СТСО. «Облокммунэнерго», наряду с муниципалитетами, выступает ответчиком по делу.

Подробнее о ходе разбирательства — в материале «Сделками заинтересовались в суде»

Анна Капустина