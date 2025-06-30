Единая диспетчерская будет работать в Ленобласти с конца года
В декабре на территории Ленинградской области начнет работать единая диспетчерская служба. Об упрощении процедуры решения проблем заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
В личном Telegram-канале глава региона написал, что единая цифровая платформа сама пришлет уведомление об аварии, сообщит жильцам о сроке ее устранения и восстановлении работы всех инженерных коммуникаций.
Обратиться за помощью жители Ленобласти смогут через сайт или мобильное приложения. В качестве примера власти взяли за основу сервис, который уже работает в Белоруссии.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что новые жилищно-коммунальные тарифы начнут действовать в Петербурге с 1 июля.