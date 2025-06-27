Новые жилищно-коммунальные тарифы начнут действовать в Петербурге с 1 июля

В Петербурге с 1 июля 2025 года начнут действовать новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Изменения обусловлены нормами федерального законодательства и пройдут по всей стране, отметили в комитете по тарифам Смольного. В городе это станет первым комплексным изменением тарифов с конца 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Согласно принятому решению, с 1 июля тариф на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) вырастет до 2425,79 руб./Гкал, водоснабжение и водоотведение — до 42,42 руб./куб. м, газоснабжение — до 9 033,83 руб./1000 куб. м. Плата за электроснабжение в домах с газовыми плитами составит 6,97 руб./кВт·ч, а в домах с электроплитами — 5,22 руб./кВт·ч. Тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) установлен на уровне 9,82 руб./кв. м.

Кроме того, изменится и плата за содержание жилого помещения — она составит 36,13 руб./кв. м. В комитете отмечают, что данный вид платы установлен только для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма государственного жилищного фонда. Собственники помещений в многоквартирном доме должны самостоятельно определять стоимость этих услуг.

Традиционно часть расходов на ЖКХ возьмет на себя Смольный — в городском бюджете на это заложены 34 млрд рублей. Данная сумма покроет 40% платы за теплоснабжение и 10% стоимости услуги по обращению с ТКО. С июля 2025 года появится возможность платить за эти услуги по льготным тарифам. Ранее такая опция существовала только для оплаты теплоснабжения.

В ведомстве также подчеркнули, что все действующие льготы для социально незащищенных категорий граждан сохранятся.

Отметим, что новые тарифы начнут действовать с 1 июля, однако в квитанциях за коммунальные услуги изменения отразятся только в августе.

Вероника Рубина