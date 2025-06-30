Ростовского экс-замминистра спорта приговорили к 3 годам за получение взятки

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрел дело бывшего заместителя министра спорта Ростовской области Светланы Гадаровой. Ее признали виновной в получении взятки должностным лицом. Осужденной назначили три года колонии общего режима и штраф в размере 4,5 млн руб., сообщили в региональной прокуратуре.

В 2023 году женщина получила 150 тыс. руб. от женщины-представителя, проводившей спортивные мероприятия. За это чиновница должна была помочь с заключением госконтракта с организацией, которой она руководила. Также Светлана Гадарова должна была оформить документы, в том числе на оплату, по контракту без проверки качества оказанных услуг.

Светлану Гадарову задержали в сентябре 2024 года. Тогда сообщалось, что она получила деньги от супруга руководителя ООО С. 20 февраля ее освободили от занимаемой должности в связи с истечением трудового договора. Приговор фигурантке утвердили в начале июня. Тогда же стало известно, что экс-замминистра заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Никита Черненко