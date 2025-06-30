Законопроект об американских санкциях против России может быть рассмотрен уже в июле. Об этом заявил один из соавторов сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). По его словам, президент Дональд Трамп якобы поддержал данную инициативу. Речь идет о введении заградительных пошлин для тех стран, которые активно торгуют с Россией. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что документ в итоге будет рассмотрен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Сенатор США Линдси Грэм, внесенный в российский перечень террористов и экстремистов, сообщил о том, что во время очередной партии в гольф Дональд Трамп сказал ему, что пришло время двигаться вперед с законопроектом. Речь идет о жестких антироссийских санкциях, которые обсуждаются примерно с весны, но до этого момента конкретных движений с точки зрения принятия проекта в законодательном порядке зафиксировано было. Грубо говоря, все это больше похоже не очередную страшилку.

Документ предусматривает наказание для тех, кто ведет дела с Российской Федерацией и не помогает при этом Украине. Данные страны фактически не смогут торговать с Америкой, поскольку против их товаров может быть введена заградительная торговая пошлина до 500%. Грэм пояснил, что основной смысл этого действа — усадить Владимира Путина за стол переговоров. Рассмотрение может начаться после 7 июля, когда Сенат вернется с каникул. В первую очередь подобные меры затрагивают Индию и Китай. Не совсем понятно, как это будет работать, поскольку все это чревато большой торговой войной, из которой только что не без труда удалось выйти.

Сам Дональд Трамп ничего по этому поводу не говорил и не писал. Впрочем, непредсказуемость 47-го президента США — его главный козырь. Нынче любой вариант возможен, в том числе и такой. Собственно, сам Грэм явно дал понять, что это рычаг давления на Россию, чтобы она смягчила позицию на переговорах. Иными словами, это больше угроза, чем реальные действия. Дмитрий Песков на все это заявил, что позиция сенатора хорошо известна не только Москве, но и всему миру: «Он, скажем так, относится к группе заядлых русофобов. Была бы его воля, эти санкции были бы введены давно». Одновременно пресс-секретарь президента РФ высказался в том ключе, что Киев прекрасно знает, как прекратить боевые действия, об этом говорил Владимир Путин год назад. То есть нужно согласиться с российским статусом четырех областей и признать Крым.

Это говорит о том, что ни о каком смягчении позиции рассуждать на сегодня не приходится. При этом дата третьего переговорного раунда не определена, и разговоров об этом более не ведется.

Администрация США готовится к диалогу по Ближнему Востоку. При этом Дональд Трамп давеча снял санкции с АЭС «Пакш» в Венгрии, откликнувшись тем самым на просьбу премьера Виктора Орбана. Это значит, что российский «Росатом» может возобновить работы в рамках перспективного большого проекта. Кроме того, Белый дом, несмотря на многочисленные просьбы со стороны европейских союзников, избегал каких-либо антироссийских мер и даже жестких высказываний. Хотя былого оптимизма уже не заметно. Однако нужно повторить, что непредсказуемость Трампа — его главный козырь.

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Дмитрий Дризе