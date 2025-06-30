Дончанин получил девять суток ареста за ложное сообщение о намерении взорвать мост

Житель хутора Гурина Михаил Чмуневич Морозовским районным судом приговорен к девяти суткам административного ареста по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В материале инстанции говорится, что Чмуневич отказался проехать в отдел полиции для выяснения обстоятельств по факту совершенного им телефонного звонка на номер 112 о желании им взорвать Волгоградский мост. Накануне о задержании нарушителя сообщал «Ъ-Ростов».

«На вопросы сотрудников полиции отказался отвечать в грубой форме, после чего отпустил с поводка собаку, которой давал команды, направляя на сотрудников полиции, чем оказал неповиновение законному требованию сотрудников полиции», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что дончанин признал вину и раскаялся в содеянном.

Константин Соловьев