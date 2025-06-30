Диана Шнайдер вышла во второй круг Wimbledon

Россиянка Диана Шнайдер обыграла японку Моюку Утидзиму в матче первого круга Wimbledon со счетом 7:6, 6:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Теннисистки провели на корте 1 час 30 минут. Диана Шнайдер занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Моюка Утидзима располагается на 72-й строчке. В матче второго круга россиянка сыграет с француженкой Диан Парри.

Wimbledon — третий в сезоне турнир Большого шлема. Матчи проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса. Общий призовой фонд турнира составляет 53 млн фунтов стерлингов. Финал в женском одиночном разряде пройдет 12 июля. В прошлом году победительницей Wimbledon стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

Таисия Орлова