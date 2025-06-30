Строительство ПГУ-250 на «Казаньоргсинтезе» завершено на 85,6%

Общий прогресс строительства парогазовой электростанции мощностью 250 МВт на «Казаньоргсинтезе» достиг 85,6%, запуск ожидается в конце 2025 года. Об этом сообщил гендиректор предприятия Айрат Сафин на годовом собрании акционеров предприятия.

Господин Сафин отметил, что на объекте продолжаются строительно-монтажные работы. В августе 2025 года планируется начать пусконаладочные работы.

По словам гендиректора, электростанция позволит предприятию полностью обеспечить себя электроэнергией за счет собственной генерации и снизить затраты на электрообеспечение. В качестве топлива ПГУ будет использовать вторичные энергоресурсы — газы, образующиеся при производстве этилена. Ранее излишки этих газов утилизировались на факеле, теперь они станут сырьем для производства энергии.

Контракт на строительство ПГУ-250 стоимостью €290 млн «Казаньоргсинтез» заключил с российской дочкой Siemens в 2019 году. Первоначально запуск планировался на 2023 год, но сроки были перенесены. В марте 2023 года предприятие подавало иск к Siemens Energy на 9,5 млрд руб., но позже отказалось от него, заключив внесудебный компромисс.

Анар Зейналов