Siemens построит для «Казаньоргсинтеза» парогазовую электростанцию на 250 МВт

Российская дочка компании Siemens - OOO «Сименс технологии газовых турбин» и ПАО «Казаньоргсинтез» заключили договор генерального подряда на строительство парогазовой электростанции мощностью 250 МВт (ПГУ-250) в Казани во время «Российской энергетической недели». Как сообщила пресс-служба татарстанской компании, запуск станции запланирован на 2023 год.

Также «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим» заключили договоры с дочкой немецкой компании на обслуживание газотурбин и газотурбинных установок. Общая стоимость работ по всем трем договорам составит €290 млн.

Согласно контракту, для новой парогазовой электростанции немецкая компания произведет и поставит газовую турбину SGT5-2000E с генератором и паровую турбину SST-600 с генератором. Также договором предусмотрена поставка автоматизированной системы управления технологическим процессом электростанции и оборудования схемы выдачи мощности. Проект планируется реализовать вместе с субподрядчиком, которым выступит турецкая строительная компания «ЭНКА».

Парогазовая электростанция будет состоять из двух генерирующих установок. Речь идет о газотурбинной установке, которая использует топливный газ для привода, и паровой турбине, использующей для привода пар высокого давления, получаемый за счет утилизации тепла выхлопных газов газотурбинной установки.

"Ъ-Казань"