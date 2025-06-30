Проигнорировавший светофор «УАЗ Патриот» сбил подростка на юго-западе Петербурга

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по факту ДТП в Красносельском районе Петербурга, где пострадал несовершеннолетний пешеход. Дорожный инцидент случился в 23:10 29 июня возле дома 40 по Красносельскому шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 58-летний водитель за рулем автомобиля «УАЗ Патриот» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил на дороге переходившего проезжую часть 14-летнего подростка.

В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Уголовное дело в отношении водителя расследуется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожной аварии на КАД, где легковой автомобиль насмерть сбил вышедшего на обочину водителя большегруза.

Андрей Цедрик