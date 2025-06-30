В Чистополе дом начала XX века стал памятником культуры

Двухэтажный кирпичный дом по улице Урицкого в Чистополе, построенный в начале XX века, включили в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Статус памятника истории и культуры здание получило на основании государственной историко-культурной экспертизы. Дом построен в начале XX века и отражает черты традиционной провинциальной архитектуры эпохи модерна и классицизма. Здание сохранило оригинальную конструкцию и уникальные детали, несмотря на изменения в интерьере и элементах декора.

Председатель комитета Иван Гущин отметил, что включение в реестр защитит объект от несанкционированных реконструкций и обеспечит его сохранность.

Ранее сообщалось, что в Пестречинском районе Татарстана начали реставрацию усадьбы, где жил Владимир Ленин.

Анар Зейналов