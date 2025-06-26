В Пестречинском районе Татарстана началась реставрация исторической усадьбы Александра Бланка в селе Ленино-Кокушкино, где провел детские годы и период ссылки Владимир Ульянов-Ленин. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане начали реставрацию усадьбы, где жил Владимир Ленин

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН В Татарстане начали реставрацию усадьбы, где жил Владимир Ленин

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

Комитет согласовал научно-проектную документацию по восстановлению главного усадебного дома и флигеля. Здания были воссозданы в советское время на основе археологических изысканий и свидетельств очевидцев. В рамках проекта запланировано восстановление исторических элементов интерьера, укрепление несущих конструкций, противогрибковая обработка и решение проблем с гидроизоляцией.

Во флигеле предстоят наиболее сложные работы — от усиления фундамента до полного восстановления деревянных стен, перекрытий и исторических печей. В то же время планируется сохранить аутентичный облик зданий и одновременно модернизировать инженерные системы.

«Это не просто реставрация — это возрождение важной страницы нашей истории», — отметил председатель комитета Иван Гущин. По его словам, музей-заповедник после завершения работ станет еще более привлекательным для посетителей благодаря сочетанию бережного отношения к прошлому и современных технических решений.

Анар Зейналов