«Синтамин» в Дзержинске признали проектом технологического суверенитета РФ

Инвестпроект по производству этаноламинов «Синтамин» группы компаний «Синтез ОКА» (г. Дзержинск Нижегородской области) включен в перечень проектов технологического суверенитета РФ. Он отнесен к проектам структурной адаптации экономики страны, рассказали в пресс-службе компании 30 июня.

Проект стоимостью 3,9 млрд руб. направлен на модернизацию и увеличение мощности законсервированного производства этаноламинов с 10 тыс. т в год до 25 тыс. После реконструкции «Синтамин» будет производить моноэтаноламин, диэтаноламин и триэтаноламин. Сейчас завершается проектирование.

Для проектов, включенных в реестр, предусмотрены меры стимулирующего регулирования ЦБ РФ: банки с универсальной лицензией могут снизить нагрузку на капитал по целевым кредитам.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле 2025 года «Синтамин» был признан на региональном уровне приоритетным инвестпроектом.

Галина Шамберина