Смольный расторг контракт с липецким подрядчиком по расчету платы за парковки

Городской центр управления парковками (ГЦУП) расторг контракт с липецким предпринимателем Павлом Чурсиным, который должен был проанализировать расчет платы за пользование платной парковкой на улицах Петербурга. Как пояснили «Ъ-СПб» в пресс-службе ГЦУП, решение об одностороннем расторжении договора было принято по причине неисполнения обязанностей подрядчика в установленные сроки (11 дней).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Когда будет объявлен новый конкурс в ведомстве не уточнили.

Согласно техзаданию предыдущего конкурса стоимостью 574 тыс. рублей подрядчик должен был проанализировать размещение, емкость, тарифы и причины загрузки парковочных мест в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах города.

По результатам анализа следовало разработать методику определения нового тарифа и обоснование необходимости дифференцированного подхода с повышающими и понижающими коэффициентами, а также использования почасовой и поминутной тарификации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный расширит зону платной парковки на 29 улиц.

Владимир Колодчук