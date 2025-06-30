Петербург стал одним из пяти городов с доступом к аренде авто от Ozon для бизнеса

Маркетплейс Ozon запустил аренду коммерческих автомобилей для бизнесменов и предпринимателей. Сервис доступен в Санкт-Петербурге и еще в четырех городах России, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Водители могут арендовать грузовики на срок от одного дня до месяца. Воспользоваться сервисом также могут жители Москвы, Казани, Краснодара и Ростова-на-Дону.

Пользователям придется отдать минимум 5550 рублей (цена за сутки). Стоимость включает КАСКО и ОСАГО, а также от 120 км пробега в день. Парк составляют две модели Gazel Next (фургон и с закрытым кузовом) и Ford Transit, год выпуска машин от 2021-го.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что волгоградская каршеринговая компания EasyDrive24 вышла на рынок Петербурга.

Татьяна Титаева