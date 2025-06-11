Волгоградская каршеринговая компания EasyDrive24 вышла на рынок Петербурга

Компания EasyDrive24 вышла на рынок каршеринга в Петербурге, автопарк сервиса состоит более чем из 400 машин, сообщает «Деловой Петербург». Организация была создана в Волгоградской области, однако позже начала работать в Рязани, Саратовской области и Ставропольском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По мнению автоэксперта Telegram-канала AutoRun SPb Дениса Гаврилова, последней на петербургский рынок выходила BelkaCar. Компании удалось закрепиться в городе на Неве и расширить автопарк, однако речь идет о крупной московской организации.

Господин Гаврилов добавил, что спрос на поездки в каршеринге растет за счет прироста парка у основных федеральных игроков за счет закупок китайских марок. Во-вторых, зона аренды расширяется, что позволяет безболезненно добраться из Петербурга в Ленобласть.

В свою очередь в пресс-службе «Ситидрайва» заметили, что появление нового оператора демонстрирует значительные перспективы для расширения и совершенствования сервисов краткосрочной аренды машин.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за период с января по май 2025 года спрос на аренду машин в сервисах каршеринга в Петербурге и Ленинградской области увеличился на 29% относительно соответствующего периода прошлого года.

Андрей Маркелов