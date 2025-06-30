Россия нарастила поставки металлов в Китай в 1,5–2 раза

Россия резко увеличила поставки цветных металлов в Китай в первые пять месяцев года, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Trade Data Monitor. Так, экспорт российского алюминия в Китай в мае вырос почти на 56% в годовом исчислении и достиг отметки 1 млн тонн. Продажи меди увеличились на 66%, а экспорт никеля вырос более чем в два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

После начала военного конфликта на Украине Китай стал ключевым торговым партнером России. По итогам прошлого года товарооборот между странами достиг $240 млрд.

Россия является одним из крупнейших производителей алюминия, меди и никеля. Несмотря на то что два крупнейших производителя — ПАО «ГМК "Норильский никель"» и ПАО «Объединенная компания "Русал"» — не находятся под санкциями США и ЕС, новые поставки российского металла не могут осуществляться через Лондонскую товарную биржу и Чикагскую товарную биржу и подпадают под некоторые торговые ограничения. Кроме того, в феврале этого года ЕС одобрил частичный отказ от российского алюминия. Блок установил квоту на импорт в размере 275 тыс. тонн, которая будет действовать до февраля 2026 года.

Кирилл Сарханянц